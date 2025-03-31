10 самых неудачных первоапрельских шуток

С приближением всемирного Дня смеха многие люди оживляются и начинают упорно придумывать (или «гуглить») самые смешные шутки, чтобы развеселить своих близких, друзей и коллег.

Но нередко на первый взгляд невинная и безобидная шутка может оказаться настоящим издевательством и привести если не к вражде, то к большой обиде как минимум, а иногда и к реальным проблемам.

Жизнь или смерть

Кто-то всей душей любит черный юмор, и мы их не осуждаем. Но есть огромная вероятность, что тот, над кем будут шутить, этот вид юмора не воспринимает.

Шутки о том, что кто-то умер/серьезно заболел/попал под машину/упал с крыши/получил любые другие серьезные травмы — вообще не шутки. Человек может разнервничаться от подобного юмора, и шутка превратится в реальность. Уж лучше скажите про белую спину.

Съедобное-несъедобное

Еще одна категория странного и неуместного юмора — кормить человека чем-либо несъедобным. И ладно, если это будет соль в кофе, хуже — если в нем окажутся шурупы, и шутка закончится сломанными зубами или металлом в желудке.

Абсолютно не смешно, если накормить человека аллергеном, особенно если про аллергию известно — например, орехами или цитрусовыми. Как минимум, он может покрыться сильной сыпью и начать чесаться, как максимум — попасть в больницу с отеком Квинке и вплоть до летального исхода.

Чужой труд ценен

Если человек на протяжении года собирал огромный паззл или замок из мелких деталей, то самая худшая идея — уничтожить его труды. В таких случаях можно и по лицу хорошенько получить.

Аналогичная история с рабочими делами — удалить квартальный отчет или другой важный документ с компьютера может каждый, только если он потом не восстановится, проблемы будут не у шутника, а у его жертвы.

Дорогие вещи

Подумаешь, порезать свитер или сломать очки! Всегда можно купить новые, ничего страшного. Так-то оно так, но есть нюансы — свитер может быть ручной вязки или подарком от бабули, а очки — крайне необходимой вещью, чтобы хотя бы добраться до дома, не говоря уж о том, чтобы заказать новые.

Сейчас в интернете набирают популярность шутки, когда неизвестные портят вещи прохожих и дают им взамен более хорошие, но это тоже не всегда весело — на любимом старом плеере могла храниться запись голосов ушедших родственников, например. А на телефоне или планшете — фотографии в облаке, от которого забыли пароль.

Внешность под запретом

Возможно, если мужчине с короткой стрижкой подлить в шампунь гель для депиляции, он не сильно расстроится (и то не точно), а вот для парней, которые ухаживают за своими волосами, и всех девушек подобные шутки окажутся критичными.

Зеленка или йод в геле для умывания уж точно не понравятся никому, как и любые другие красители. С зеленым лицом на работу выйти крайне сложно, особенно, например, судье или полицейскому. Если уж так хочется изменений во внешности у другого человека — попробуйте нарисовать ему на лице невидимым маркером и отправляйтесь под свет ультрафиолета, и то лучше сто раз подумать, потому что на маркер может быть аллергия.

Испорченная репутация

Вы с друзьями весело отдыхали пару месяцев назад, кто-то сильно напился и танцевал на столе в баре, а вы успели это снять? Прекрасно, будет, что вспомнить. Но максимум, куда должно уйти это видео — участникам той вечеринки.

Если видео «ради шутки» улетит в интернет, есть риск набрать большое количество просмотров, среди которых может быть начальство одного из друзей. И если его узнают и накажут, другом он вам быть скорее всего перестанет.

Сломанные отношения

«Твой муж сейчас в кафе с какой-то девушкой!» — такое может быть смешно, если муж в этот момент сидит рядом с женой. Во всех остальных случаях это может привести к ссоре, а иногда и вовсе сломать отношения.

Кроме того, даже если шутку воспримут как шутку, зерно сомнения в голове человека посадить запросто — начнутся конфликты и проверки, и не исключено, что закончится все крайне плохо.

То же касается и шуток в отношениях — не стоит говорить супругам о разводе даже ради юмора: это может сильно обидеть человека. А может статься и так, что жене идея понравится, и вот шутник уже остался у разбитого корыта. Шутить над чувствами в принципе опасно, в любом из случаев.

Ложные звонки

Когда сообщения о минировании или другом готовящемся теракте успели стать юмором? Правильно, не успели — шутки никто не оценит, да и высок риск заработать «уголовку» — за статью «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» из хулиганских побуждений грозит до трех лет колонии. И кому тогда будет смешно?

Денежные махинации

Коллегам в офисе или близким друзьям еще можно подсунуть билет банка приколов вместо настоящей купюры, а вот с незнакомыми людьми так шутить не стоит. Если юмор не зайдет, в лучшем случае вы выслушаете нецензурную тираду, в плохом — человек не заметит фальшивую купюру и получит нагоняй от начальства, в худшем — его или вас поймают с этой купюрой и примут за фальшивомонетчика.

Похищение

Похищение никогда никому не нравилось и вряд ли когда-нибудь понравится. Таким юмором можно навредить и жертве «шутки», и самому себе, если она решит потом предъявить за такие приключения. Если все еще думаете, что шутка все-таки не такая уж плохая, пересмотрите «Кавказскую пленницу» и убедитесь, что никому хорошо от похищения не было.

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