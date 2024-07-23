Первичные компенсации получили жильцы разрушенных ураганом домов под Краснодаром

От сильного дождя и шквалистого ветра 20 июля пострадали три дачных дома в станице Елизаветинской.

Соседи Возгаловы и Шафровы вспоминают, что ничего не предвещало беды, как вдруг поднялся сильный ветер и полил дождь с градом. Через пару минут от дома остался лишь каркас.

«Упал шкаф, мы спрятались под шкафом с детьми, у меня на стене остались просто следы от ногтей. Я вцепилась, нет дома», ― делится жительница станицы Елизаветинской Виктория Шафрова.

Соседка Виктории Мария Возгалова плавала в бассейне со своей родственницей, когда прямо в женщин полетел большой кусок крыши с дома Шафровых. Спастись удалось чудом, щитом стал надувной фламинго.

«Очень страшно, происходили тут просто страшные вещи, когда летел этот дом. Мы чудом остались живы. Муж стоял с годовалой нашей дочерью в дверном проеме, когда летела эта крыша. В нашем доме крыша ходила ходуном», ― рассказывает жительница станицы Елизаветинской Мария Возгалова.

«От натяжного потолка в доме Шафровых остались куски, коммуникации висят в проходе, а в огромную дыру там и вовсе светит солнце», ― сообщает корреспондент Виктория Саввина.

Пострадавшие пожаловались, что застройщик компенсировать ущерб не собирается. Представитель компании рассказал, что дом был куплен по договору купли-продажи, также есть страховка на имущество, поэтому вопросов к застройщику быть не может.

Юристы отметили, чтобы подать иск на застройщиков, одних слов и фотографий будет мало. Нужна полная экспертиза строения.

«Потом с этим заключением обратиться в претензионном порядке к застройщику потребовать компенсации», ― объясняет юрист Александр Кугушев.

Семья Шафровых заявление на выплату по страховке уже подала, но юристы уже предупреждают, весь ущерб она не покроет.

Трем семьям станицы Елизаветинской уже выплатили первичные компенсации за повреждение крыш домов во время урагана. Местные власти подключились к решению проблемы и собственникам привезли кровельный материал для самостоятельного восстановления строений.

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