Первенство России по плаванию стартовало в Краснодаре

Краевая столица приняла 1 тыс. юношей и девушек из 70 регионов страны. Все спортсмены — не ниже I разряда, и всем — по 14-15 лет.

В течение пяти дней — с 22 по 26 апреля — молодые люди будут бороться за звание лучших пловцов в краснодарском Дворце водных видов спорта.

«На соревнованиях во Дворце водных видов спорта сильнейшие спортсмены разыграют в личном зачете 42 комплекта медалей и выявят сильнейших в командном состязании первенства России», — сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов.

Вице-губернатор добавил, что сейчас на Кубани плаванием занимаются около 50 тыс. человек, а пловцы региона успешно представляют край на турнирах всероссийского уровня и выступают в составе сборной, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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