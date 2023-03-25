Первенство России по боксу пройдет в Суспехе

Соревнования среди юниорок пройдут с 25 марта по 1 апреля. В них примут участие почти 350 спортсменок из 53 регионов РФ, в том числе из ДНР.

Кубань представляет 31 спортсменка, в том числе призеры и победительницы всероссийских и международных соревнований. Об этом 25 марта сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

«Кубань наряду с Москвой и Московской областью, а также с Санкт-Петербургом имеет наибольшее представительство на первенстве России. Желаю нашим спортсменкам успешных выступлений и победы», — сказал Власов.

Торжественное открытие состоится 26 марта в 17:00 на базе отдыха «Спорт» в поселке Супсех на улице Яблоневой, 5. Планируется парад участников с флагами из 53 регионов РФ и лазерное шоу.

В мероприятиях примет участие генсекретарь и член исполнительного комитета Федерации бокса России Татьяна Кириенко. Соревнования проводят при поддержке Минспорта РФ, администрации Кубани, федерации бокса России, минспорта Кубани и краевой федерации бокса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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