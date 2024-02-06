Первая встреча сообщества проекта «Спасибо, братцы!» состоялась в ДНР

Встречу организовало региональное представительство президентской платформы «Россия — страна возможностей» в Донецкой Народной Республике.

В бизнес-сессии для молодых защитников Донбасса выступали спикеры сферы развития малого и среднего предпринимательства.

Встречу посетила общественный представитель АСИ по направлению «Предпринимательство и технологии», член Совета по развитию предпринимательства при Губернаторе Краснодарского края Инна Беляева. Она представила слушателям кейсы развития бизнеса и поддержки начинающих предпринимателей на Кубани, а также поделилась личным опытом. Помимо этого, спикер рассказала о федеральной повестке и возможностях Агентства стратегических инициатив по реализации новых проектов.

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