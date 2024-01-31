Бизнес-миссия Краснодарского края прошла в ОАЭ

Делегация Кубани посетила с рабочим визитом Эмираты Шарджа и Дубай с 24 по 30 января.

Кубанские экспортно-импортные компании, работающие в агропромышленной, санаторно-курортной, технологической, информационной и образовательной деятельности, а также в сфере услуг провели переговоры на площадках Генерального консульства РФ в Дубае и Северных Эмиратах, Российского павильона в Дубае. Кроме того, делегация посетила Университетский кампус и кластер международных языковых школ, а также международную ярмарку Global Village.

Делегаты из России, стран Ближнего Востока и Африки, а также некоторых стран Европы на бизнес-завтраке обсудили вопросы международного сотрудничества и кооперации. В завершении деловой встречи представители туристической отрасли Эмиратов презентовали российским делегатам возможности для активного отдыха в пустыне и продвижения отечественных товаров на международной ярмарке в Дубае.

Бизнес-миссия Краснодарского края открывает серию зарубежных мероприятий в рамках начавшегося российского председательства в БРИКС, отметил руководитель делегации, генеральный директор Фонда развития Краснодарского края, депутат Красноармейского района Илья Шакалов. Он подчеркнул, что эти мероприятия направлены на укрепление отношений в международной гуманитарной и торгово-экономической сферах.

«Страны Ближнего Востока и Африки являются надежными партнерами России во многих сферах, благодаря кооперации с которыми, наша страна успешно выстраивает новые логистические и финансово-инвестиционные маршруты. Россия продвигает современную мультимодальную дипломатию взаимовыгодного сотрудничества и уважения, укрепления партнерства и стратегического развития», — цитирует Шакалова пресс-служба Фонда развития Краснодарского края.

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