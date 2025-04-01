Первая в России полностью созданная ИИ газета вышла в Краснодаре

В России 1 апреля вышла первая в стране полностью созданная с помощью нейросети газета — такой номер выпустили «Краснодарские известия».

По словам главного редактора газеты Владимира Вербицкого, все тексты и иллюстрации в выпуске были созданы ИИ под чутким руководством издания.

«Идея создания номера пришла ко мне накануне командировки в Москву. Подумал: «Я уеду, а кто будет делать номер?». Коллектив у нас талантливый, но почему бы не заняться номером искусственному интеллекту?» — поделился Вербицкий.

На первой полосе нейросеть написала о своем слиянии с изданием — оформлено все в виде интервью с искусственным интеллектом. На других страницах номера были актуальные новости Краснодара и региона.

Прочесть полный выпуск газеты в электронном виде можно здесь.

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