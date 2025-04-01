«Кубань 24» возобновляет с 1 апреля работу открытой студии в Краснодаре

К 1 апреля «Кубань 24» подготовил для телезрителей много интересного. Так, с сегодняшнего дня на Пушкинской площади Краснодара вновь запускается открытая студия телеканала. Подобной нет ни у одной телекомпании в России.

Под телевизионным куполом ведущие проекта «Детали» каждый день будут вместе со своими гостями выходить в прямой эфир «Кубань 24». Зрители увидят интервью на самые разные актуальные темы. А жители и гости краевой столицы, гуляющие в центре города, смогут наблюдать за телевизионным процессом изнутри.

Первый эфир из студии стартует сегодня в 10:00.

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