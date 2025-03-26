День Успенского района прошел на телеканале «Кубань 24»

Еженедельную рубрику «День района» показали в эфире программы «Детали».

Экономика Успенского района складывается из четырех основных отраслей. Самая большая — сельское хозяйство, его доля 65 %. В муниципалитете высокие показатели по урожаям зерновых и зернобобовых культур. На территории района расположены два крупных сельскохозяйственных предприятия, которые занимаются молочным животноводством. Также в муниципалитете активно развиваются промышленность, торговля и строительство дорог.

«Порядка 140 км дорог регионального и местного значения были отремонтированы и приведены в идеальное состояние. Привели в порядок три моста, их не ремонтировали 40 лет. Это существенная поддержка экономики», — отметил глава Успенского района Геннадий Бахилин.

В муниципалитете стабильно развивается социальная сфера. Открывают новые школы, детские сады, поликлиники. Проводят благоустройство общественных территорий. Построили современный спортивный комплекс, в котором можно заниматься разными видами спорта — в том числе боевыми искусствами, такими как самбо и дзюдо.

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