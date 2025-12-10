Первая школьная «Галерея памяти» открылась в Новороссийске

Экспозиция включает репродукции картин художников, чья юность совпала с годами Великой Отечественной войны.

Каждое полотно в галерее дополнено литературными фрагментами писателей-фронтовиков. QR-коды рядом с картинами позволяют прослушать эти тексты в исполнении ветеранов СВО, учеников, учителей, артистов.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко подчеркнул, что сегодня патриотическое воспитание становится первостепенной задачей.

«Важная роль в ее решении отводится детской общественной организации «Юнармия». В Новороссийске она насчитывает уже 6 тыс. 359 активистов, это число продолжает расти. К движению присоединились и 14 учеников школы «Личность», — написал Кравченко в Telegram.

Читайте также: память Героев Отечества почтили в Новороссийске. По традиции у памятника Цезарю Куникову прошли торжественные возложения цветов. С борта корабля боевой славы Военно-морского флота, крейсера «Михаил Кутузов» произвели «Выстрел памяти», посвященный героям Отечества.

