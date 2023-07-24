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Первая олимпийская чемпионка Краснодарского края Людмила Брагина отмечает юбилей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pervaya-olimpijskaya-chempionka-krasnodarskogo-kraya-lyudmila-bragina-otmechaet-yubilej
Первая олимпийская чемпионка Краснодарского края Людмила Брагина отмечает юбилей
Первая олимпийская чемпионка Краснодарского края Людмила Брагина отмечает юбилей

Людмила Ивановна — семикратная рекордсменка мира и заслуженный мастер спорта СССР по легкой атлетике родилась 24 июля 1943 года.

С праздником спортсменку поздравил мэр Краснодара Евгений Наумов. Он отметил, что в ее биографии множество триумфов, которых она достигла с помощью таланта, воли и целеустремленности.

«Людмила Ивановна Брагина отмечает сегодня свой юбилей! От имени жителей поздравляю и невероятно горжусь Почетным гражданином нашего города! Желаю крепкого здоровья, благополучия и удачи!», — написал Наумов в Telegram.

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