Заслуженный врач РФ из Краснодара Григорий Пенжоян отметил 65-летний юбилей

Почетный гражданин Краснодара Григорий Пенжоян 4 июля отмечает день рождения.

«Благодаря ему десятки тысяч малышей появились на свет к радости своих родителей. От лица всех краснодарцев поздравляю именинника с праздником! Желаю крепкого здоровья, новых успехов и всего самого доброго!», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.

Григорий Пенжоян начал работать акушером-гинекологом в Темрюкском районе в 1982 году. Уже в 1986 году он стал завотделением в горбольнице № 2 Краснодара. С 2006 по 2018 годы был главным врачом в этой больнице. Пенжоян был депутатом ЗСК и Гордумы Краснодара.

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