Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Заслуженный врач РФ из Краснодара Григорий Пенжоян отметил 65-летний юбилей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zasluzhennyj-vrach-rf-iz-krasnodara-grigorij-penzhoyan-otmetil-yubilej
Заслуженный врач РФ из Краснодара Григорий Пенжоян отметил 65-летний юбилей
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Почетный гражданин Краснодара Григорий Пенжоян 4 июля отмечает день рождения.

«Благодаря ему десятки тысяч малышей появились на свет к радости своих родителей. От лица всех краснодарцев поздравляю именинника с праздником! Желаю крепкого здоровья, новых успехов и всего самого доброго!», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.

Григорий Пенжоян начал работать акушером-гинекологом в Темрюкском районе в 1982 году. Уже в 1986 году он стал завотделением в горбольнице № 2 Краснодара. С 2006 по 2018 годы был главным врачом в этой больнице. Пенжоян был депутатом ЗСК и Гордумы Краснодара.

Читайте также: совершивший пять полетов кубанский космонавт Геннадий Падалка отметил юбилей.

Статьи
Топ-10 продуктов, богатых омегой-3
Топ-10 продуктов, богатых омегой-3
Питание и привычный сон: терапевт дала советы, как адаптироваться к смене часовых поясов
Питание и привычный сон: терапевт дала советы, как адаптироваться к смене часовых поясов
День семьи, любви и верности: история праздника и традиции
День семьи, любви и верности: история праздника и традиции
Маракуйя: полезные свойства и противопоказания
Маракуйя: полезные свойства и противопоказания
Что говорят звезды: знак зодиака Телец
Что говорят звезды: знак зодиака Телец
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях