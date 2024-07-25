Первая на Кубани площадка для занятий пятиборьем открылась в Краснодаре

Платформу открыли в Центре спортивного плавания. Это полоса препятствий, которая после завершения Олимпиады станет новой спортивной дисциплиной.

На открытии присутствовали дети из спортивной школы олимпийского резерва «Чемпион». Они оценили новую полосу препятствий.

«Та универсальная дисциплина, которую мы сегодня видим, ― полоса препятствий. Мы должны здесь быть, тренировать, чтобы наши ребята выступали и были первыми, и первыми не только на Кубани, не только на уровне России, но и на международной арене», ― отметил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Краснодарский край стал одним из первых пяти регионов, где появилась такая площадка. Теперь кубанские спортсмены, которые уже входят в число лучших в России, смогут оттачивать свои навыки на новейшем оборудовании.

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