Первая корова-клон Кубани набрала более 400 подписчиков в Telegram-канале

Первый в России теленок-клон появился на свет в начале марта в Усть-Лабинске.

Клонированную корову назвали Звездочкой. Теленка произвели от коровы с рекордными показателями надоев.

Для коровы-клона завели в конце марта Telegram-канал, который рассказывает о буднях буренки. Сейчас на канал Звездочки подписались уже более 400 человек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», корову-рекордсменку по надоям впервые в России клонировали на Кубани. Эксперимент по клонированию провели ученые из лаборатории «Альтраген». Работу начали несколько лет назад, а первые результаты получили в сентябре 2022 года. Теленок-клон появился на свет 3 марта. Прогнозируют, что клонированная корова будет давать более 18 т молока меньше чем за год.