Персики и яблоки нового урожая привезли на ярмарки выходного дня в Краснодаре

Свежие фрукты, овощи, ягоды, мед и орехи можно купить на пяти ярмарках выходного дня.

Сообщается, что в продажу поступил свежий урожай яблок различных сортов. Также посетители ярмарок могут приобрести баклажаны, кабачки, кукурузу, тыквы. Кроме того, в продаже арбузы и дыни от местных производителей по минимальным ценам.

Ярмарки работают 3 августа до 15:00 на улице Архитектора Ишунина, 7/1, Героя Яцкова, 11, Бургасской, 31/1, Одесской, 48, Восточно-Кругликовской, 26.

Организаторы ярмарок обязаны следить за соблюдением санитарных норм, обеспечивать контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и мониторинг соблюдения правил торговли, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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