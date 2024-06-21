Персики, абрикосы и нектарины: в Роспотребнадзоре назвали лучшие фрукты июня

Эти фрукты станут не только вкусным дополнением к завтраку, но и окажут благоприятное воздействие на организм.

По словам специалистов, в персике содержится много цинка и магния, необходимых для профилактики заболеваний нервной системы. Еще фрукт богат витамином Е, который выступает в роли антиоксиданта и улучшает состояние сердца и сосудов.

Также позитивное влияние на работу сердечно-сосудистой системы окажут абрикосы из-за наличия калия. Помимо этого, в них много полезного для здоровья кожи и зрения витамина А, отметили эксперты.

Кроме того, в тройку лучших фруктов месяца вошли нектарины, богатые калием и витаминами А и С. Их, как и персики с абрикосами, стоит употреблять с молочными продуктами или добавлять к сыру и мясу.

При этом в Роспотребнадзоре предупредили, что эти фрукты могут принести больше вреда, чем пользы, для людей с аллергией, сахарным диабетом и заболеваниями желудка. Поэтому при наличии таких заболеваний стоит заранее проконсультироваться с врачом, сообщает 360.ru.

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