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Период ледокольных проводок начался в порту Ейска

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/period-ledokolnyh-provodok-nachalsya-v-portu-ejska
Период ледокольных проводок начался в порту Ейска
Фото пресс-службы администрации Ейского района

Всего в Азовском море работают шесть судов —два буксира и четыре ледокола.

Соответствующее распоряжение подписал капитан морпорта города, оно опубликовано на сайте администрации морских портов Азовского моря.

Проводки от кромки льда до порта Ейск осуществляет ледокол «Капитан Крутов». Он также ходит в Таганрогском заливе до приемного буя Азово-Донского морского канала.

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