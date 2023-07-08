Период аномальной жары на Кубани временно закончился

По данным центра погоды «Фобос», с 8 июля температура воздуха в Краснодарском крае вновь вернется к климатической норме.

По словам ведущего специалиста центра Алины Котилевской, температура на этой неделе на 4-6 градусов превышала норму.

«Температура воздуха с субботы вернется в климатические рамки. К середине следующей недели на севере региона будет даже ниже нормы на несколько градусов. На юге России установится по-летнему неустойчивая, с сильными дождями и грозами, местами с градом и ветром погода», — сказала синоптик.

Наследующей неделе активизируются фронтальные разделы, поэтому во всех регионах юга России ожидаются дожди и сильный ветер. В Краснодаре 8 и 9 июля пройдут ливни, температура воздуха днем не превысит 26-28 градусов, сообщает ТАСС.

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