Перинатальный центр в Краснодаре со 2 октября закроют на профилактику

Медицинское учреждение для беременных в районе Горпарка на время закроют по приказу министерства здравоохранения Краснодарского края.

Краевой перинатальный центр перестанет принимать пациенток 2 октября с 8:00 для проведения ежегодных плановых мероприятия по профилактике.

В учреждении проведут работы по дезинфекции, говорится в Telegram-канале Центра.

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