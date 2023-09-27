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Перинатальный центр в Краснодаре со 2 октября закроют на профилактику

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/perinatalnyj-tsentr-v-krasnodare-so-2-oktyabrya-zakroyut-na-profilaktiku
Перинатальный центр в Краснодаре со 2 октября закроют на профилактику
Фото из соцсетей

Медицинское учреждение для беременных в районе Горпарка на время закроют по приказу министерства здравоохранения Краснодарского края.

Краевой перинатальный центр перестанет принимать пациенток 2 октября с 8:00 для проведения ежегодных плановых мероприятия по профилактике.

В учреждении проведут работы по дезинфекции, говорится в Telegram-канале Центра.

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