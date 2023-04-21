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Перинатальный центр ККБ № 2 стал лучшим в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/perinatalnyj-tsentr-kkb-2-stal-luchshim-v-yuzhnom-i-severo-kavkazskom-federalnyh-okrugah
Перинатальный центр ККБ № 2 стал лучшим в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своих соцсетях. Она поздравила медиков с этим достижением.

По итогам 2022 года Междисциплинарная ассоциация специалистов репродуктивной медицины назвала лучший перинатальный центр в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Этой чести был удостоен перинатальный центр Краевой клинической больницы № 2.

«Поздравляю коллег с высокой наградой!», — написала Минькова.

Итоги прошлого года подвели в Ростове-на-Дону на Общероссийском научно-практическом семинаре «Репродуктивные потенциалы России: Донские сезоны».

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