Перинатальный центр ККБ № 2 стал лучшим в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах
Общество
21.04.2023 11:56
Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своих соцсетях. Она поздравила медиков с этим достижением.
По итогам 2022 года Междисциплинарная ассоциация специалистов репродуктивной медицины назвала лучший перинатальный центр в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Этой чести был удостоен перинатальный центр Краевой клинической больницы № 2.
«Поздравляю коллег с высокой наградой!», — написала Минькова.
Итоги прошлого года подвели в Ростове-на-Дону на Общероссийском научно-практическом семинаре «Репродуктивные потенциалы России: Донские сезоны».
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