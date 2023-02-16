Хирурги ККБ № 2 провели уникальную операцию по удалению камней в желчных протоках

В хирургическое отделение краевой клинической больницы № 2 поступила 25-летняя пациентка, которая более 5 лет страдала желчнокаменной болезнью.

Камни застряли в желчных протоках девушки. Это вызвало ряд осложнений, в том числе механическую желтуху. Пациентка ранее перенесла ряд неудачных операций. Удаление желчного пузыря не помогло решить проблему с камнями. Они остались в желчных протоках. Врачи не могли выполнить обычный способ лечения из-за анатомических особенностей.

Сначала врачи попытались удалить камни при помощи операции «Рандеву», включающей комбинацию малоинвазивного и эндоскопического хирургического вмешательства. Однако она не принесла необходимого результата.

После долгого консилиума врачи решили попробовать схожую гибридную операцию на основе французской методики. Хирург удалял камни из желчных протоков с помощью бронхоскопа и других инструментов под постоянным эндоскопическим контролем. Крупные камни удаляли при помощи эндоскопической корзины, другие — с использованием зажимов. Кроме того, во время этой операции использовали хирургические и эндоскопические инструменты, требующие очень высокой квалификации.

Операция прошла успешно. У девушки из желчных протоков удалили 7 камней диаметром от 1 до 2 см. Пациентку выписали домой на пятые сутки, сообщает Краевая клиническая больница № 2 в Telegram.

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