Переживший болезнь мозга экс-игрок «Краснодара» Олссон хочет вернуться на поле

Бывший полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон, в настоящее время играющий за датский «Мидтьюлланд», рассказал, что активно восстанавливается после перенесенного заболевания и намерен возобновить карьеру.

Кристоффер Олссон был госпитализирован в феврале на фоне острого заболевания головного мозга после потери сознания. Болезнь временно лишила его речи и способности двигаться, но в настоящее время Олссон тренируется, чтобы вернуться в строй.

«Я чувствую себя очень хорошо. Я практически умирал три недели, был без сознания и ничего не помню. Верю, что еще буду играть», — цитирует Олссона Inside the Games.

Кристоффер Олссон выступал за «Краснодар» с 2019 по 2021 год, он сыграл в 59 матчах за и забил четыре мяча.

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