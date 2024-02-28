Перевозки по «единому» билету в Абхазию стартуют с 30 апреля

Перевозки будут проходить с пересадкой на ж/д вокзале Адлера и в аэропорту Сочи в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Сообщается, что мультимодальные пассажирские перевозки из регионов России в Абхазию и в обратном направлении начнутся 30 апреля и продлятся до 30 сентября.

Перевозки по данному направлению по системе «единого» билета («поезд плюс автобус») были организованы еще в 2017 году. Они позволяют туристам оптимально спланировать маршрут и комфортно и безопасно добраться на автобусах до пункта назначения.

Оформить «единый» билет можно в кассах любого ж/д вокзала, агентских сетей АО «ФПК», а также на сайте ОАО «РЖД».

Цена автобусной части «единого» билета в 2024 году составит:

Сочи — Гагра – 681 рублей;

Сочи – Пицунда – 752 рублей;

Сочи – Гудаута – 790 рублей;

Сочи – Новый Афон – 869 рублей;

Сочи – Сухум – 935 рублей.

Подробная информация о «едином» билете размещена на официальном сайте АНО «Единая транспортная дирекция». Также подробности можно узнать по телефону 8 (800) 600-1-006, сообщает пресс-служба министерства транспорта Российской Федерации.

Читайте также: дополнительный «праздничный» поезд запустят между Москвой и Сочи до апреля.