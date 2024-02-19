Перевозки грузов в порты Азово-Черноморского бассейна выросли на 2,4%

За января 2024 года в адрес портов Азово-Черноморского бассейна на СКЖД направили 2 млн тонн грузов.

Количество отправок выросло за счет увеличения погрузки нефти и нефтепродуктов на 12,1%, кокса на 76,9%, химикатов в 2,6 раза, а также цемента на 15,8%.

Уже завершили ключевые этапе проекта, направленного на обновление и развитие ж/д инфраструктуры на подходах к портам АЧБ. В прошлом году модернизировали станцию Тихорецкая — крупнейший узел на пути к портам, сообщает пресс-служба СКЖД.

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