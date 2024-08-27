Перевозки экспортных грузов в порты Азово-Черноморского бассейна выросли на 7,1%

За первые семь месяцев года в порты Азово-Черноморского бассейна со станций Северо-Кавказской железной дороги направили 13,3 млн т экспортных грузов.

Отмечается, что это на 7,1% больше, чем за аналогичный период — с января по июль прошлого года. Основной объем погрузки пришелся на нефть и нефтепродукты. Эти грузы составили 65,9% от общего объема. На зерно пришлось 15,4%, на минеральные удобрения — 8,2%.

Наибольшее увеличение грузопотока нефтеналивных грузов зафиксировано в направлении припортовых станций Новороссийск и Грушевая. Грузопоток вырос на 17,2% и на 4,6% соответственно, сообщает пресс-служба СКЖД.

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