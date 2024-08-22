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Более 7 млн пассажиров отправили с начала года с вокзалов в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-7-mln-passazhirov-otpravili-s-nachala-goda-s-vokzalov-v-sochi
Видео канала «Кубань 24»

По итогам января-июля Сочи и Адлер лидируют по числу отправленных пассажиров среди крупнейших вокзалов СКЖД.

Так, с адлерского вокзала с начала года отправили 4,4 млн человек, с вокзала Сочи — более 2,8 млн пассажиров. Замыкает топ-3 этого списка вокзал Ростов-Главный, с которого отправили более 2,7 млн человек.

Всего за семь месяцев этого года Северо-Кавказской железной дорогой воспользовались почти 26 млн человек, что на 11% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Основная нагрузка пришлась на побережье Черного моря.

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