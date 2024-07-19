Перевозившего в машине маковую солому мужчину задержали в Краснодарском крае

Правоохранители остановили машину ранее судимого 51-летнего жителя Кущевского района и при обыске обнаружили наркотические средства.

«Около 600 г маковой соломы мужчина перевозил в багажнике своего автомобиля. Запрещенное вещество обнаружили инспекторы ДПС, когда остановили машину для проверки. Водителя задержали. Изъятое направили на экспертизу», ― рассказал начальник ОИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

По версии следствия, наркотик подозреваемый хранил и перевозил для личного употребления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. На период следствия его заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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