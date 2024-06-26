Перевозившего строительные отходы «черного» мусорщика поймали в Краснодаре

Грузовик, перевозивший строительный мусор, сотрудники Госавтоинспекции заметили на улице Тургенева в Прикубанском округе.

Остановив автомобиль для проверки документов, правоохранители выяснили, что у находившегося за рулем 40-летнего индивидуального предпринимателя нет лицензии на вывоз мусора.

Нарушитель объяснил, что совершает нечто противозаконное и пообещал впредь не допускать подобного. На мужчину составили административный протокол. Он предусматривает штраф от 4 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку до решения суда, владельцу грозит конфискация указанного имущества, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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