Перевозчиков хотят обязать собирать персональные данные пассажиров в России

С 1 сентября российских перевозчиков могут заставить собирать больше информации о пассажирах, в том числе о данных банковских карт и IP-адресах граждан, адресах электронной почты. Также в эту категорию попадают сведения о билете, номерах телефонов, паролях от учетных записей.

Законопроект подготовил Минтранс РФ. Заниматься сбором данных будут на воздушном и железнодорожном видах транспорта, а также при междугороднем и международном сообщении за исключением рейсов между Москвой и областью, Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

Почетный адвокат Рубен Киракосян отметил, что IP-адреса, банковские карты пассажиров, адреса электронной почты и пароли учетных записей относятся к персональным данным. Их использование и распространение без согласия лица не допускаются.

«Значит, если эта обработка необходима для исполнения функции органа государственной власти, то должно быть ясно, какая функция исполняется и с какой целью и задачей», ― цитирует адвоката телеканал «360».

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