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Перевозчиков хотят обязать собирать персональные данные пассажиров в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/perevozchikov-hotyat-obyazat-sobirat-personalnye-dannye-passazhirov-v-rossii
Перевозчиков хотят обязать собирать персональные данные пассажиров в России
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С 1 сентября российских перевозчиков могут заставить собирать больше информации о пассажирах, в том числе о данных банковских карт и IP-адресах граждан, адресах электронной почты. Также в эту категорию попадают сведения о билете, номерах телефонов, паролях от учетных записей.

Законопроект подготовил Минтранс РФ. Заниматься сбором данных будут на воздушном и железнодорожном видах транспорта, а также при междугороднем и международном сообщении за исключением рейсов между Москвой и областью, Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

Почетный адвокат Рубен Киракосян отметил, что IP-адреса, банковские карты пассажиров, адреса электронной почты и пароли учетных записей относятся к персональным данным. Их использование и распространение без согласия лица не допускаются.

«Значит, если эта обработка необходима для исполнения функции органа государственной власти, то должно быть ясно, какая функция исполняется и с какой целью и задачей», ― цитирует адвоката телеканал «360».

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