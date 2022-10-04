Перевозчикам Краснодарского края выделят субсидии на 284 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Информация об этом содержится в постановлении губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьева, опубликованном 3 октября на сайте администрации региона.

«Увеличить объем бюджетных ассигнований министерству транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края на 284 млн рублей по подразделу «Транспорт» раздела «Национальная экономика» по непрограммным направлениям деятельности», — говорится в постановлении губернатора.

Согласно документу, выделенные краевому минтрансу средства предназначены для предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам на территории Кубани. Деньги на поддержку перевозчиков направят из бюджета Краснодарского края.

Субсидии перевозчикам края выделят для предотвращения ухудшения экономической ситуации на фоне роста цен на ГСМ и запчасти. Их предоставят только частным компаниям. Муниципальным перевозчикам субсидии пока не предусмотрели.

Губернатор поручил министерству транспорта Краснодарского края разработать и принять порядок предоставления субсидий транспортным компаниям. Ответственным за выполнение данного постановления главы региона назначили вице-губернатора Кубани Евгения Наумова.

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