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В мэрии Краснодара рассказали о ходе судебных тяжб с недобросовестными перевозчиками

Общество
27.09.2022 10:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-merii-krasnodara-rasskazali-o-hode-sudebnyh-tyazhb-s-nedobrosovestnymi-perevozchikami
В мэрии Краснодара рассказали о ходе судебных тяжб с недобросовестными перевозчиками
Фото пресс-службы мэрии Краснодара

В начале 2022 года администрация города подала иски о досрочном аннулировании свидетельств 11 перевозчиков по 23 маршрутам. Причиной стало неоднократное привлечение транспортных компаний к ответственности за выпуск на линию несоответствующих маршрутам автобусов. Сведения о регулярных нарушениях поступали от Ространснадзора.

Арбитражный суд региона отказал в удовлетворении исков администрации. Теперь мэрия оспаривает решения в вышестоящих инстанциях.

Иски поданы в отношении следующих перевозчиков:

  • ООО «Краснодаравтранс»;
  • ООО «Автоальянс»;
  • ООО «Вымпел-М»;
  • ООО «Мегаполис»;
  • ООО «Югополис-Экспресс»;
  • ООО «Управляющая автотранспортная компания города Краснодара»;
  • ООО «Магистраль»;
  • ООО «Секвестр»;
  • ООО «СВП»;
  • ООО «Технотранс-Юг»;
  • ООО «Кубань».

«Суд постановил, что эти нарушения несоразмерны досрочному прекращению свидетельств по спорным маршрутам. Тем не менее, наша позиция неизменна. Муниципалитет в интересах жителей продолжает судебные разбирательства до самой последней инстанции», — рассказал замглавы города Владимир Архипов.

Борьбу за качество перевозок мэрия ведет не только с помощью судебных споров. Обновляются подвижной состав и остановочные павильоны. С перевозчиками наладили взаимодействие, проводят разъяснительную работу, нарушителей привлекают к административной ответственности, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэрия Краснодара намерена аннулировать свидетельства 11 перевозчиков.

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