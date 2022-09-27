В мэрии Краснодара рассказали о ходе судебных тяжб с недобросовестными перевозчиками
В начале 2022 года администрация города подала иски о досрочном аннулировании свидетельств 11 перевозчиков по 23 маршрутам. Причиной стало неоднократное привлечение транспортных компаний к ответственности за выпуск на линию несоответствующих маршрутам автобусов. Сведения о регулярных нарушениях поступали от Ространснадзора.
Арбитражный суд региона отказал в удовлетворении исков администрации. Теперь мэрия оспаривает решения в вышестоящих инстанциях.
Иски поданы в отношении следующих перевозчиков:
- ООО «Краснодаравтранс»;
- ООО «Автоальянс»;
- ООО «Вымпел-М»;
- ООО «Мегаполис»;
- ООО «Югополис-Экспресс»;
- ООО «Управляющая автотранспортная компания города Краснодара»;
- ООО «Магистраль»;
- ООО «Секвестр»;
- ООО «СВП»;
- ООО «Технотранс-Юг»;
- ООО «Кубань».
«Суд постановил, что эти нарушения несоразмерны досрочному прекращению свидетельств по спорным маршрутам. Тем не менее, наша позиция неизменна. Муниципалитет в интересах жителей продолжает судебные разбирательства до самой последней инстанции», — рассказал замглавы города Владимир Архипов.
Борьбу за качество перевозок мэрия ведет не только с помощью судебных споров. Обновляются подвижной состав и остановочные павильоны. С перевозчиками наладили взаимодействие, проводят разъяснительную работу, нарушителей привлекают к административной ответственности, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэрия Краснодара намерена аннулировать свидетельства 11 перевозчиков.
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