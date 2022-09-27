В мэрии Краснодара рассказали о ходе судебных тяжб с недобросовестными перевозчиками

Фото пресс-службы мэрии Краснодара

В начале 2022 года администрация города подала иски о досрочном аннулировании свидетельств 11 перевозчиков по 23 маршрутам. Причиной стало неоднократное привлечение транспортных компаний к ответственности за выпуск на линию несоответствующих маршрутам автобусов. Сведения о регулярных нарушениях поступали от Ространснадзора.

Арбитражный суд региона отказал в удовлетворении исков администрации. Теперь мэрия оспаривает решения в вышестоящих инстанциях.

Иски поданы в отношении следующих перевозчиков:

ООО «Краснодаравтранс»;

ООО «Автоальянс»;

ООО «Вымпел-М»;

ООО «Мегаполис»;

ООО «Югополис-Экспресс»;

ООО «Управляющая автотранспортная компания города Краснодара»;

ООО «Магистраль»;

ООО «Секвестр»;

ООО «СВП»;

ООО «Технотранс-Юг»;

ООО «Кубань».

«Суд постановил, что эти нарушения несоразмерны досрочному прекращению свидетельств по спорным маршрутам. Тем не менее, наша позиция неизменна. Муниципалитет в интересах жителей продолжает судебные разбирательства до самой последней инстанции», — рассказал замглавы города Владимир Архипов.

Борьбу за качество перевозок мэрия ведет не только с помощью судебных споров. Обновляются подвижной состав и остановочные павильоны. С перевозчиками наладили взаимодействие, проводят разъяснительную работу, нарушителей привлекают к административной ответственности, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэрия Краснодара намерена аннулировать свидетельства 11 перевозчиков.