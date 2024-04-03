Перевозчикам Краснодара передали 37 вместительных автобусов с кондиционерами

Новые автобусы в ближайшее время начнут работать на коммерческих маршрутах: № 1, 11 и 186Б.

Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что обновление общественного транспорта является необходимостью. В последнее время у жителей города возникает немало претензий к состоянию автобусов коммерческих перевозчиков.

«И здесь мы с перевозчиками используем возможности региональной программы. За что большое спасибо губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву», — написал Наумов в Telegram.

Мэр Краснодара уточнил, что перевозчикам города передали 37 вместительных автобусов, оснащенных кондиционерами и системой бесконтактной оплаты.

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