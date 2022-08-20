Перевернутая фура перекрыла движение по М-4 в Выселковском районе

Фото yandex.ru/maps

Затор по М-4 «Дон» между поселком Заречным и станицей Ирклиевской образовался 20 августа около 14:00. Там по невыясненным пока причинам завалилась фура в правом ряду и перекрыла половину дороги.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», затор образовался в обе стороны, однако более серьезная пробка в сторону Ростова-на-Дону.

На месте работает манипулятор и сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего уточняются. Пока лучше, при возможности, объехать этот участок или переждать пробку в придорожном кафе.

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