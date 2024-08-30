Перевел на безопасный счет: 3,5 млн рублей увели аферисты у айтишника на Кубани

С заявлением о мошенничестве в полицию Краснодара обратился 28-летний местный житель. Молодой человек сказал, что работает программистом, но все-таки попался на удочку мошенников.

Он пояснил, что в одном из мессенджеров получил сообщение, что в его организации произошла утечка персональных данных всех сотрудников. Для того, чтобы избежать негативных последствий, рекомендовали следовать дальнейшим инструкциям.

Через некоторое время молодому человеку позвонили «из службы безопасности банка» и сообщили, что от его имени пытаются взять многомиллионный кредит. Кроме того, сообщили, что заявки поступили сразу из нескольких городов.

После к разговору подключился «полицейский», который убедил программиста, что нужно действовать на опережение — оформить несколько финансовых займов на 3,5 млн рублей и перевести деньги на «безопасный» счет, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Полиция Краснодара напоминает: услуги по переводу денег на «безопасные/резервные/специальные» счета в финансовых организациях не существует.

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