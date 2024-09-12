Всех жильцов из аварийного дома на улице Стасова переселили в Краснодаре

Речь о многоквартирном жилом здании на 2-м проезде Стасова, 87, которому в этом году исполнилось 65 лет. Его признали аварийным.

По словам главы Краснодара Евгения Наумова, этот дом снесут до конца года. Его жильцов — все восемь квартир — власти уже переселили в новое жилье.

«Подумаем, как можно использовать землю, когда она освободится. С учетом пожеланий жителей и пользы для развития города», — написал мэр в Telegram.

По словам градоначальника, Краснодар — город с большой историей, но не все здания нужно стараться сохранить. Небезопасные строения необходимо сносить в срочном порядке.

«Всего в прошлом году силами нашего бюджета расселено 38 человек, а по нацпроекту «Жилье и городская среда» 776 краснодарцев получили новые безопасные квартиры. В этом году по муниципальной программе уже расселены 11 аварийных домов», — заключил Наумов.

Читайте также: расселение людей из аварийного жилья станет частью нового нацпроекта в России.