Всех жильцов из аварийного дома на улице Стасова переселили в Краснодаре
Речь о многоквартирном жилом здании на 2-м проезде Стасова, 87, которому в этом году исполнилось 65 лет. Его признали аварийным.
По словам главы Краснодара Евгения Наумова, этот дом снесут до конца года. Его жильцов — все восемь квартир — власти уже переселили в новое жилье.
«Подумаем, как можно использовать землю, когда она освободится. С учетом пожеланий жителей и пользы для развития города», — написал мэр в Telegram.
По словам градоначальника, Краснодар — город с большой историей, но не все здания нужно стараться сохранить. Небезопасные строения необходимо сносить в срочном порядке.
«Всего в прошлом году силами нашего бюджета расселено 38 человек, а по нацпроекту «Жилье и городская среда» 776 краснодарцев получили новые безопасные квартиры. В этом году по муниципальной программе уже расселены 11 аварийных домов», — заключил Наумов.
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