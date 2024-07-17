Пересдавать ЕГЭ на бессрочной основе разрешат выпускникам в России

Пересдавать Единый госэкзамен можно будет не только в текущем, но и в следующих учебных годах. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, адаптация инициативы прошла успешно.

«Нормативно, дополнительные дни для пересдачи закреплены, правила установлены, и менять их не планируется. Порядок утвержден, он бессрочный. В следующем году и далее данная практика продолжится — это поручение президент», — добавил Музаев.

Ранее стало известно, что 4 и 5 июля выпускники российских школ смогут пересдать любой из предметов ЕГЭ по выбору. Это стало возможно благодаря инициативе президента Владимира Путина.

Важно, что при пересдаче аннулируются прежние результаты. Итоги стали известны 15 июля. Такой возможностью на Кубани воспользовались более 4,2 тыс. выпускников ― каждый пятый, сдавший ЕГЭ в этом году, отметила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

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