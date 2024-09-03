Пересдача ЕГЭ стартует 4 сентября в Краснодарском крае

В Краснодарском крае с 4 по 23 сентября в дополнительный период ЕГЭ сдадут более 100 человек.

Экзамен по русскому языку проведут 4 сентября. Экзамен по математике базового уровня проведут 9 сентября. Для сдачи обоих предметов также запланирован резервный день — 23 сентября. Результаты экзаменов станут известны после 18 сентября.

Во время дополнительной сдачи ЕГЭ будут соблюдены все меры информационной безопасности. Также будут действовать технологии доставки экзаменационных материалов в пункты по интернету, распечатка индивидуальных комплектов в присутствии выпускников в аудиториях и сканирование материалов в аудиториях перед передачей на проверку.

Дополнительную информацию о проведении экзаменов можно узнать по телефону горячей линии 8 (918) 189-99-02, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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