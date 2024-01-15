Перерасчет коммунальных платежей сделают жителям ЖК «Московский» в Краснодаре

Решение приняли в связи с ненадлежащим качеством отопления в квартирах. Пересчитанные квитанции придут жителям в феврале.

«За весь период многоквартирным домам, где фиксировались просадки, будет осуществлен перерасчет. Мы подробно проговорили взаимодействие выполнения начислений между управляющими компаниями и «Краснодартеплосеть», — отметил заместитель главы города Максим Онищенко.

Кроме того, определили направления и действия, которые снимут проблему с отоплением в пиковые нагрузки на оборудование в котельных. Замглавы города вместе с генеральным директором АО «Краснодартеплосеть» Виталием Харченко и представителями УК проверили котельную и повысительную насосную станцию, провели поквартирный обход и пообщались с жителями, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в МЦУ разъяснили ситуацию с холодными батареями в ЖК «Московский» в Краснодаре.