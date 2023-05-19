Переплывающую озеро косулю заметили в Новороссийске. Видео

На днях в соцсетях появилось видео, снятое рыбаками в озере Абрау. На кадрах видно, как дикая косуля переплывает водоем, чувствуя себя, как рыба в воде.

Кандидат биологических наук Антон Попович объяснил, что такой способ передвижения не является естественным для косуль. Он предположил, что дикое животное решило переплыть Абрау, чтобы сократить свой путь и обезопасить себя.

Это связано с тем, что косули сейчас не могут спокойно пересекать участки местности, где раньше были леса, а теперь дома, гостиницы и дороги, пишет газета «Новороссийский рабочий».

Читайте также: в Сочи дикую косулю спасли от стаи бродячих собак. Раненую косулю обнаружили в январе в лесу рядом с федеральной трассой в поселке Якорная Щель.