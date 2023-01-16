Перепады температуры могут погубить магнолию обнаженную в Сочи

По прогнозам синоптиков, к 18 января в Сочи воздух прогреется до +15°C. Потепление может «разбудить» некоторые экзотические растения раньше срока.

Эксперты Сочинского национального парка опасаются, что тепло спровоцирует цветение магнолии обнаженной. Это опасно для растения, ведь перепады температуры, когда плюс сменяется заморозками, может его погубить.

«Мы наблюдали в прошлом году преждевременное распускание магнолии обнаженной, чьи лепестки пострадали от незначительных отрицательных температур, и цветение не было столь эффектным, как обычно», — сказала ведущий научный сотрудник нацпарка Галина Солтани.

Она отметила, что в этом году такое тоже вполне вероятно. Кроме того, угроза есть и для экзотических растений, опыляемых насекомыми.

«Есть риск отсутствия опыления, в результате могут не завязаться плоды», — цитирует Солтани РИА «Новости».

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