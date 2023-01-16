Охотники за первоцветами: рейды по выявлению торговцев краснокнижными растениями прошли в Сочи
Происшествия
16.01.2023 20:19
Из-за теплой погоды в Сочи раньше срока расцвели подснежники, морозники и цикламены. Эти находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу.
Недобросовестные граждане ежегодно нарушают закон, собирая первоцветы и продавая их на улицах.
Рейды по выявлению нарушителей провели 16 января на улицах Навагинской, Островского и Чайковского. Проверка выявила факты незаконной торговли краснокнижными растениями.
«На нарушителей составлены протоколы и направлены на рассмотрение административной комиссии для принятия решения о привлечении к ответственности», — сообщает МЦУ Сочи в Telegram.
Жителей и гостей курорта просят не покупать первоцветы и сообщать о незаконной торговле по номеру 102.
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