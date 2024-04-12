Переоценку запасов пресных подземных вод проведут в Краснодарском крае

Доля использования подземных вод в общем балансе на Кубани составляет 88%. Последний раз месторождения подземных вод разведывали и оценивали в январе 2023 года — тогда их было 189.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что обеспечение людей питьевой водой — приоритет в деятельности органов госвласти и местного самоуправления. Для реализации этой задачи нужно четко понимать, какие объекты подземных вод есть в регионе.

По данным Минприроды края, несколько районов Кубани не обеспечены ресурсами подземных вод, поэтому в ближайшее время необходимо провести геологическое изучение недр для переоценки запасов пресных вод.

Кроме того, в департаменте по недропользованию отметили, что на отдельных участках качество вод не соответствует нормативам по содержанию микроэлементов, а также по минерализации и общей жесткости.

В районе Краснодара доля подземных вод в общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 100%. На территории краевого центра и в его окрестностях в 2023 году разведали 24 водных участка с запасами в 927,2 тыс. куб. м в сутки. Там, где выявили отклонения по качеству воды, необходимо довести ее до нормативных значений.

По итогам работы парламентарии приняли резолюцию и порекомендовали Краевому минТЭК и ЖКХ переоценить запасы подземных вод, а Минфину региона предусмотреть средства на геологоразведку для переоценки, сообщает пресс-служба ЗСК.

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