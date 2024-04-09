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Магистральный коллектор перенесли с опасного оползневого участка в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/magistralnyj-kollektor-perenesli-s-opasnogo-opolznevogo-uchastka-v-sochi
Магистральный коллектор перенесли с опасного оползневого участка в Сочи
Фото t.me/wcups

В микрорайоне Мамайка завершили строительно-монтажные работы по переносу магистрального коллектора с оползневого участка.

Подвижка грунта в районе улицы 73 км из-за сильных дождей и незаконного отвала грунта на борт склона. В результате коллектор регулярно прорывало, повреждения оперативно устраняли.

Сейчас монтаж трубы полностью завершили, коллектор защитили от дальнейших подвижек грунта. Протяженность коммуникации вне оползневого участка — более 250 м. Кроме того, специалисты увеличили пропускную способность магистрали.

«Проведенный комплекс мероприятий позволит кратно повысить устойчивость системы водоотведения с обширной территории района, где проживают десятки тысяч человек. Работы приобретают особую значимость на фоне подготовки к высокому курортному сезону», — сообщает пресс-служба МУП Сочи «Водоканал».

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