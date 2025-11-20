Переносную станцию для защиты от БПЛА представил «Киловатт» в Краснодаре

Защита от дронов стала необходимостью в наши дни. На выставке «ЮГАГРО-2025» объединение «Киловатт» показывает готовые решения — от мобильных станций до стационарных комплексов. Их устройства проходят проверку в реальных боевых условиях и не раз подтверждали свою надежность.

Устройство, которое может спасти жизнь. Обыкновенный с виду рюкзак на самом деле переносная станция для защиты от БПЛА. Атаки вражеских беспилотников в последнее время стали большой угрозой и для аграриев. В ответ на угрозу объединение «Киловатт» создало линейку систем радиоэлектронной борьбы, которые способны защитить не только человека, но и поля, технику и, самое главное, потенциальный урожай. Эти комплексы создают невидимый барьер для дронов, надежно защищая поля, фермы и технику. Устройства просты в установке и работают в любых погодных условиях.

«Агросектор — это стратегическая сфера, которая должна быть защищена от угроз беспилотных летательных аппаратов. Мы представляем несколько вариантов защиты — это мобильные станции для защиты стационарных объектов, а также станции, которые действуют на дальнем расстоянии», — говорит пресс-секретарь НПО «Киловатт» Елена Каргашина.

Интерес к теме огромный: стенд компании не пустует, посетители активно интересуются технологиями безопасности.

— Хорошее дело надо направлять. Будем смотреть и, может, приобретать, отправлять на фронт. Нужная продукция для нас, для страны.

Устройства проходят испытания в Воронеже и получают протоколы безопасности. С августа 2023 года предприятием было произведено и поставлено в зону СВО, а также на защиту крупных коммерческих предприятий на территории России более 14 тыс. станций. «Киловатт» и дальше будет помогать защищать человеческие жизни и предприятия.

