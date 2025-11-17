Перелом основания черепа получил мужчина во время драки у бара в Краснодаре

Конфликт с участием четырех человек произошел 16 ноября около заведения на улице Аверкиева, 12.

Как сообщили интернет-порталу «Кубань 24» родственники пострадавшего, трое неизвестных напали на мужчину около 3:40 утра. Один из них ударил его со спины и убежал. По словам семьи мужчины, после официантки вынесли из бара куртки нападавшим и те убежали.

В заведении родственникам пострадавшего рассказали, что камеры у них не работали. Драка попала на запись видеорегистратора припаркованного рядом автомобиля. Сейчас, по словам семьи мужчины, он находится в тяжелом состоянии.

В полицию Краснодара о случившемся сообщили из медицинского учреждения, куда 39-летнего краснодарца доставили после драки с первичным диагнозом «перелом основания черепа».

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также лица, причастные к нанесению телесных повреждений пострадавшему. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.

