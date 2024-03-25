Перелеты по РФ в экономклассе подорожали в начале года на 34 — 42%

Резкий скачок цен на авиабилеты в экономклассе зафиксировали в январе и феврале. По данным Росстата, перелеты по РФ в экономклассе подорожали на 34–42% в годовом выражении.

Скачок цен в пределах двух первых месяцев года оказался рекордным как минимум с 2008 года. Сообщается, что январе рост составил 33,9% в годовом выражении. В феврале рост цен ускорился — на 42%, до отметки в 7 тыс. 244 рублей за перелет в экономклассе в расчете на 1 тыс. км полета.

Февральская средняя цена превысила цену в июле 2022 года — тогда она составляла 6 тыс. 621 рублей за 1 тыс. км полета. В июле прошлого года средняя цена на перелет составляла 7 тыс. 638,95 руб. на 1 тыс. км.

Месячная динамика средних цен в феврале, в сравнении с январем, показала рост на 12,7%, что является самым резким ростом цен в феврале как минимум с 2008 года. Февраль прошлого года показал рост цен относительно января лишь на 6,2%. В 2022 году рост составил 2,5%, а годом ранее — на 7,6%.

Уточняется, что больше всего цены выросли на рейсы в Барнаул, Грозный, Благовещенск, Мурманск и Улан-Удэ. На отдельных направлениях фиксируется и снижение цены. Так перелет до Владикавказа подешевел на 22%.

Сообщается также, что в марте в продаже есть билеты, цена которых уже на 50% выше, чем в прошлом году, сообщает «РБК».

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