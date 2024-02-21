Авиарейсы между Сочи и Актау возобновят в июне

Рейсы между главным курортом России и казахстанским городом Актау с начала высокого курортного сезона будет выполнят авиакомпания SCAT.

Полеты на маршруте Сочи — Актау возобновят с 4 июня. Их будут выполнять два раза в неделю: по вторникам — прилет в Сочи в 15:00, вылет в Актау в 16:00 и по пятницам — прилет в Сочи в 15:25, вылет в Актау в 16:30. Время в пути составит 1 час 40 минут.

Стоимость билета в одну сторону составит около 8,8 тыс. рублей, в обе стороны — более 17,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

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