Перекресток улиц Эльбрусской и Василия Дамаева перекроют в Краснодаре

Общество
Перекресток улиц Эльбрусской и Василия Дамаева перекроют в Краснодаре
Фото t.me/deptrans_krd

Ограничения введут из-за переустройства сетей теплоснабжения в рамках дорожного ремонта в этом районе. 

В связи с работами с 7:00 29 ноября и до 7:00 1 декабря перекроют перекресток улиц Эльбрусской и Василия Дамаева. Проехать можно будет через параллельную улицу — Архитектора Петина. 

Водителей просят быть внимательными и с пониманием отнесись к временным неудобствам, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара. 

Читайте также: в Краснодаре в декабре временно ограничат движение в районе «Авроры». В течение нескольких дней декабря будут поэтапно ограничивать движение на трех участках недалеко от кинотеатра. В это время специалисты проведут работы на сетях газопровода. Переустройство сетей начнут 1 декабря.

