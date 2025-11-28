Перекресток улиц Эльбрусской и Василия Дамаева перекроют в Краснодаре

Ограничения введут из-за переустройства сетей теплоснабжения в рамках дорожного ремонта в этом районе.

В связи с работами с 7:00 29 ноября и до 7:00 1 декабря перекроют перекресток улиц Эльбрусской и Василия Дамаева. Проехать можно будет через параллельную улицу — Архитектора Петина.

Водителей просят быть внимательными и с пониманием отнесись к временным неудобствам, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

