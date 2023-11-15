Перекресток Елизаветинского Шоссе и улицы Центральной модернизируют в Краснодаре

В рамках реконструкции перекрестка Елизаветинского Шоссе с улицей Центральной на трассе установят шесть светофорных опор.

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, над проезжей частью дороги на опорах установят восемь светофоров. Столько же светофоров появится на перекрестке. Также установят новые дорожные знаки. Светофоры будут работать в адаптивном режиме. Для пешеходов сделают кнопки переключения сигнала.

Опоры будут устанавливать в два этапа по ночам в выходные дни — с 17 по 19 ноября и с 1 по 3 декабря. Для этого с 0:00 до 5:00 движение на участке Елизаветинского Шоссе от улицы Калинина до поста ДПС в станице Елизаветинской будет перекрыто.

Объехать перекрытый участок водители смогут по улицам Степной, Центральной и Калинина. На месте будут дежурить наряды ГИБДД.

Затем на перекрестке оборудуют наземный пешеходный переход. Он соединит станицу Елизаветинскую с новым микрорайоном, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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