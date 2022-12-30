Переходил в неположенном месте: мужчина попал под колеса «Лады» в Белоглинском районе
Происшествия
30.12.2022 12:08
ДТП, в котором пострадал 52-летний мужчина, произошло 29 декабря около 22:00 в селе Белая Глина на улице Кооперативной.
По предварительным данным, 30-летний водитель «Лада Веста» сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Кроме того, на верхней одежде мужчины отсутствовали световозвращающие элементы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате происшествия пешеход получил травмы. Его госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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